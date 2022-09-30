Hafriyat kamyonu devrilince sahil yolu molozlarla kaplandı!

DHA'nın haberine göre kaza, saat 13.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Muhammet Salih Ç. yönetimindeki moloz yüklü hafriyat kamyonu kırmızı ışık ihlali yaparak 'U' dönüşü yapan Murat T. yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyondaki molozlar yola saçıldı.

Molozların ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.