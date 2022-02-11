Hafriyat dökerken feci son!

Şanlıurfa'da mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolundaki mıcır ocağında hafriyat boşaltan İsa D.'nin kullandığı 33 BEN 86 plakalı kamyon, zeminin kayması üzerine yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. İsa D.'nin cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.