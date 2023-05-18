Hafriyat çalışmasında feci son!

Nevşehir'de, göçük altında kalan iş makinesi operatörü Adem Kocaman (38), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. İş makinesi operatörü Adem Kocaman, hafriyat çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi.

İş makinesi göçük altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesinin şoför kabinine dolan toprakları temizleyerek Adem Kocaman'a ulaştı.

Yapılan kontrolde, Kocaman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kocaman'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.