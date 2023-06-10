Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri ve biyografisi!

Hafize Gaye Erkan kimdir ve kaç yaşında? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri

Hafize Gaye Erkan, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı oldu. Bu gelişme ile beraber Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Öyle ki, "Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorusu, son günlerin Google üzerinde en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hafize Gaye Erkan, ABD'de birçok şirkette üst düzey pozisyonlarda çalışmış ve başarılı kariyeri ile dikkatleri üzerine çekmişti. İşte, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyerinden satır başları...

Giriş: 10.06.2023 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de 9 Haziran 2023'te yayımlanan kararla, Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Hafize Gaye Erkan böylelikle, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından Hafize Gaye Erkan hakkındaki aramalar da bir hayli yoğunlaştı. "Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorusu, son günlerde Google üzerinde en çok arananlar arasında öne çıkıyor. 1982 doğumlu olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğtimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, Princeton Üniversitesi tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. İşte, Hafize Gaye Erkan hakkındaki detaylı bilgiler

  • HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

    Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematik öğretmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

    Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

     

    Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

    Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

  • First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

    Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

    San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

  • Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

    Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

  • Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atandı. Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.