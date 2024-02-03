Hafızanız zayıf mı? İşte hatırlamayı artırmanın 9 yolu

Hafızayı güçlendirme yöntemleri yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesine dayanıyor. Temel içgörü, kelimeler yerine resimlerle düşünmeyi öğrenmekti. The Guardian'da yer alan habere göre, insanlar kelimelerden ziyade görüntüleri daha iyi hatırlar. Hafızamız (ve zekamız) için asıl zorluk, normalde birlikte düşünülmeyen şeyleri ilişkilendirmek.

Örneğin, hatırlaması zor kelimeleri görselleştirmek hatırlamaya yardımcı olabiliyor. İşte hafızada tutma ve hatırlama için uygulayabileceğiniz birkaç temel ipucu...