Hafif ticari araçta 12 kişi!

Polisin durdurduğu hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Osmaniye'de, polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü ile ona başka araçla rehberlik eden 2 kişi tutuklandı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüpheli olduğu değerlendirilen hafif ticari aracı durdurdu.
Ekiplerin kontrolünde hafif ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, araç sürücüsü M.E.'yi ve başka araçla ona rehberlik ettiği belirlenen İ.A. ile H.G.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.