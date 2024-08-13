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        Haberler Gündem Güncel Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:56
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        Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Orhangazi ilçe merkezinden İznik Gölü yönüne seyreden Oğuzhan S. (25) idaresindeki motosiklet, ana yola çıkmaya çalışan Abdülmacit K'nin (55) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Göl Yolu'ndaki kazada, motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

        Durumun bildirilmesi bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Bursa
        #trafik kazası
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