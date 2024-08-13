Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Orhangazi ilçe merkezinden İznik Gölü yönüne seyreden Oğuzhan S. (25) idaresindeki motosiklet, ana yola çıkmaya çalışan Abdülmacit K'nin (55) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Göl Yolu'ndaki kazada, motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.