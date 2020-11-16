Alınan bilgiye göre, Mardin- Ömerli kara yolunda Abdulkadir Elçiboğa idaresindeki 34 BLD 845 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.Kazada sürücü Elçiboğa hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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