Afyonkarahisar’da trafik kazası 3'ü çocuk 9 yaralı

Mehmet Özdemir (36) idaresindeki 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç, Derekarabağ köyü yakınlarında Hacı Halil Uzuner'in (55) kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ecevit (45), Sevim (44), Filiz (33), Cansel (22), Ayşe Dudu (12), Tuğçe (7) ile Asya Özdemir (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.