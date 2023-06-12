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Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

Giriş: 12.06.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli- Zonguldak karayolunun Tepe Park mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte eşi G.Ö., oğlu Y.Ö., kızı N.Ö.D. ve torunu A.D. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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