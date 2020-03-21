Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.