Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - ERZİNCAN

Necmettin Karataş'ın kullandığı 34 NIR 31 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Soğukoluk köyü yakınlarında yol kenarındaki araziye devrildi.Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 4 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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