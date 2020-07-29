Hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı - AMASYA

Muharrem Özdemir (30) idaresindeki 74 BG 335 plakalı hafif ticari araç, Karabük mevkisinde yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.Kazada, sürücü ile araçtaki Leyla Özdemir (45) ve Seçkin Güzel (45) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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