Hadrianaupolis'te yeni mozaikler ortaya çıkarıldı

AA'nın haberine göre geçen yıl ortaya çıkarılan, hem Asklepios'a hitaben yazıt bulunduğu için sağlık hem de Roma askerine ait maskeye rastlandığı için askeri amaçlarla kullanıldığı düşünülen kare planlı yapının bitişiğinde bulunan sondaj-2'nin tabanında bugüne kadar bozulmadan gelmiş mozaikler yer alıyor.

"TURİZME KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Hadrianaupolis Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Sinan Ekinci, kazı ve restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

İki alanda çatı kapatma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Ekinci, "Roma Kalesi'nin duvarlarını açmaktayız. Kalenin içinde kazısına bu yıl başladığımız yeni bir yapı daha var. Yapının ne olduğuyla ilgili şimdi bir şeyler söylemek güç ama ele geçen mozaikler vesaire gayet güzel bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu kare planlı yapının çeşitli bölümlerinde mozaikler var. Mozaiklerde çeşitli kuş ve amfora figürleri, üzüm sepeti süslemeleri var. Kazı devam ediyor, başka mozaiklere de rastlanması an meselesi. Koruma tedbirlerini aldıktan sonra mozaikleri açıp inşallah bunları da turizme kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ise 2003'te başlatılan kazıların yılın 12 ayında devam ettiğini ve her geçen gün yeni buluntuya rastlandığını söyledi.

Belediye olarak kazılara her türlü desteği verdiklerini belirten Dönmez, Kuzeybatı Nekropol Kilisesi ve Geç Roma konutunun üstünün kapatılması için çalışmaların başladığını, kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.