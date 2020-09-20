Hadrianaupolis'te Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu

Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen antik kent, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılıyor.
İlçenin 3 kilometre doğusunda bulunan antik kentteki yüzey araştırmalarında belirlenen 2 hamam, 2 kilise yapısı, savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapıda 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.
Kastamonu Müzesi başkanlığındaki çalışmalar, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde yapılıyor.
At, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen Hadrianaupolis'teki çalışmalarda, ayrıca kaya mezarında iskeletler, antik döneme ait para, kemik toka, unguentarium (gözyaşı şişesi),2. yüzyıla ait mezar, 1800 yıllık adak levhası bulundu.
Kilise-C'nin üstü kapatılarak tabanlarındaki mozaiklerin sergilendiği antik kentteki çalışmalarda elde edilen ve kazı evinde incelenen bulgulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.
Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülerek turizme açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapılan antik kentteki kazı çalışmaları sırasında, son olarak Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve sunu çukurları bulundu.
- "5 bin 500 yıllık bir kentten bahsediyoruz"
Vali Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlandığını söyledi.
Bir bölümü turizme açık olan antik kentin bölge için önem taşıdığını vurgulayan Gürel, "Kazı çalışmalarının bu yılki etabı devam ediyor. Kazılarda elde edilen buluntular, antik kentin tarihini 3 bin 500 yıl daha geriye attı. Yani Geç Kalkolitik döneme kadar dayandı. Şimdi 5 bin 500 yıllık bir kentten bahsediyoruz. Daha bizleri nelerin beklediğini bilmiyoruz." diye konuştu.
Gürel, bölgedeki kazı çalışmalarının geniş alana yayıldığını anlatarak, "Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazılar hemen tamamlanabilecek bir çalışma değil. Bir taraftan kazı bir taraftan çıkan bulguları koruma bir taraftan da turizme açma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
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