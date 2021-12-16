Milattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sürüyor.
AA'nın haberine göre ilçenin 3 kilometre batısında yer alan ve 2003'te başlayan antik kentteki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.
Hadrianaupolis'te yılın 12 ayı süren çalışmalarda şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar ortaya çıkarıldı.
Bulunan mozaikler dolayısıyla Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılan antik kentteki kazı çalışmaları, Batı Karadeniz tarihini aydınlatmaya devam ediyor.
"BU YIL 3 FARKLI NOKTADA KAZI ÇALIŞMALARI YAPTIK"
Eskipazar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Hadrianoupolis 2021 Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yapan Kazı Başkanı Çelikbaş, çalışmalara yeni yılda da devam edeceklerini söyledi.
Antik kentin belki 20-30 yılında yer alacaklarını, ama gelecek nesillerin, Hadrianoupolis'in var olmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacağını bildiren Çelikbaş, "Bu yıl antik kentte 3 farklı noktada kazı çalışmaları yaptık. Çalışmalarda çok güzel mimari kalıntılar ve küçük buluntular ortaya çıkardık. Mimari kalıntılardan bizi en çok mutlu eden buluntu; çeşme yapısı. Çeşmenin küveti, havuzu ve mekanizması hala sağlam. Böyle sağlam çeşmenin günümüze ulaşmış olması bizi çok şaşırttı. Restorasyonu yaptıktan sonra çeşmeyi tekrar aktif hale getireceğiz." dedi.
Çelikbaş, Roma Askeri Üssü bölgesinde de çalışmalar yaptıklarını belirterek, içerisinde Romalı askerlere ait çok fazla buluntuların ortaya çıktığını anlattı.
Savaş aletleri, kesici aletler, günlük yaşamda kullanılan objeler ve en önemlisi zırh ve maske çıkarıldığını aktaran Çelikbaş, "Antik kentte Roma'nın varlığını biliyorduk ama Roma İmparatorluğunca buranın koruma amaçlı bir üs olarak kullanıldığını bilmiyorduk. Böylelikle bunu ortaya çıkartmış olduk. Her yıl yaptığımız kazılar, aslında Hadrianoupolis'i, Eskipazar'ı, Karabük'ü ve Batı Karadeniz tarihini aydınlatmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
"ZİYARETÇİLER HADRİANOUPOLİS'İ MOZAİKLERLE TANIYACAK"
Hadrianoupolis'e ziyaretçilerin gelmesi için altyapı çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Çelikbaş, "Yollarımız yapılıyor. Karşılama merkezimiz kısa zaman sonra ihale edilecek. İki yapımızın teşhir amaçlı ihaleleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla artık Hadrianoupolis'e ziyaretçiler geldiğinde bir mozaik kentine gelecekler. Mozaiklere doyacaklar. Antik dönemin en önemli sanat dallarından bir tanesi olan mozaiklerle karşılaşacaklar. Hadrianoupolis'i mozaiklerle tanıyacaklar" diye konuştu.
Çelikbaş, 2022'de çok farklı noktalarda kazı çalışmaları yürüterek, Hadrianoupolis'e çok güzel teşhir alanları, önemli yapılar ve mimari eserler kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
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