Mayıs ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti için birçok iddia ortaya atılıyor. Evliliklerinde bir kriz yaşadıkları öne sürülen Dinçerler çiftinden henüz konu hakkında bir açıklama gelmese de arka arkaya yaşanan birtakım olaylar, Hadise hayranları için "Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?" sorusunu sorduruyor. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? İşte, detaylar...
İDDİALAR NASIL BAŞLADI?
Gündeme bomba gibi düşen ayrılık iddiaları önce Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken, gözyaşlarını tutamaması ile başlamıştı. Ağlayarak şarkıyı seslendiren Hadise, hayranlarını endişelendirmişti.
HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?
İddiaları güçlendiren detay ise Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım oldu. Fotoğrafta, Mehmet Dinçerler'in yüzük takmadığı görülüyor. Dinçerler'in daha sonra paylaştığı video ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçiler alyansını takıyor dese de kimileri takmadığını düşünüyor.
Tüm bu gelişmeler sonrası gözler Hadise'ye döndü. Hadise, Instagram adresinden paylaştığı son fotoğraflarda alyansını takmıyor.
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