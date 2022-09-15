Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor?

Çiçeği burnunda çift Hadise ve Mehmet Dinçerler üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. İddialar birbirini kovalarken, çiftten bir hamle geldi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Boşanmanın sebebi nedir? İşte, detaylar...

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?

Bir süredir, evliliklerinde kriz yaşayan çift, krize daha fazla dayanamadı. Hadise, önceki gün Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

Yaşanılan krizi çözmek için ailelerin de araya girdiği biliniyordu ancak çabalar sonuç vermedi ve çiftten boşanma haberi geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, henüz 4 aylık evliydi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANIYOR?

Ünlü şarkıcının açtığı dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boytutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti.

TÜM FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Boşanma davasının arkasından Hadise'den bir hamle daha geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesaplarından sildi ve beraber oldukları tüm fotoğrafları da kaldırdı.

Bunun üzerine, Mehmet Dinçerler'den de hamle gecikmedi ve o da Hadise'yi sosyal medya hesaplarından çıkarıp, tüm fotoğraflarını sildi.

HADİSE'DEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Boşanma haberlerini doğrulayan Hadise, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.