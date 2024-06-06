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Dikkat çekmeyi en iyi başaran ünlülerden biri olan Hadise, bu konuda eline su dökülemez oldu. Hadise, başlattığı akımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Hadise, 'Üzgün' akımı başlattı... Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz" notunu yazdı. Paylaşımına bir de şablon linki ekledi. Hadise'ye kısa sürede paylaşım yağdı.