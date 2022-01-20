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Hadise trafikte yüzünü sakladı!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, önceki gün Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı, eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı

20.01.2022 - 10:54 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hadise, önceki akşam Baltalimanı'nda otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını gören Hadise, eli ile yüzünü gizledi.

  • Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen ünlü şarkıcı, kırmızı ışık yanmasına rağmen şoförüne eliyle, "Devam et" işareti yaptı.

    Hadise'nin şoförü ise yeşil ışık yandıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı.

  • GÜVENLİĞİ SEFERBER ETTİLER!

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, geçen hafta da Ulus'taki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenmişti. Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift, hastane güvenliğini ayağa kaldırmıştı.

    Güvenlik görevlilerinin, basın mensuplarına, "Ağabey rica ediyorum çekmeyin. Yoksa işimizden olacağız, şikayet edeceklermiş. Burada çekmeyin." demesi üzerine uzaklaşan gazeteciler, Ulus'ta ikilinin aracını beklemişti.

  • KIRMIZIDA GEÇTİ, ÇEVİRMEYE TAKILDI

    Muhabirleri fark eden Hadise ile Mehmet Dinçerler'in şoförü kuralları hiçe sayarak, kırmızı ışıktan geçmişti. Ardından Levent'te çevirmeye takılan çift, durmak zorunda kalmıştı. Otomobilin durması ile karşısında basın mensuplarını gören ikilinin panik halleri objektiflere yansımıştı.

    Hastahaneye neden geldiklerini ve neden kaçtıklarını soran muhabirlere yanıt vermeyen aşıklar, daha sonra hızla Hadise'nin İstinye'deki evine doğru yol almıştı.

  • KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞ

    Kısa bir süre sonra Hadise'nin yılbaşı sahnesinden önce koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıkmıştı. 

    Sosyal medya hesabından testin sonucunu açıklayan Hadise, "Yılbaşı konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına dün PCR testi yaptırdım. Çıkan haberler neticesinde test sonucumun negatif olduğunu tüm sevenlerimle paylaşmak istedim." şeklinde konuşmuştu.

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