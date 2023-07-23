Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Hadise sosyal medyada fırtınalar estirdi! Ünlü şarkıcının elbiseli pozları göz kamaştırdı!

        Hadise sosyal medyada fırtınalar estirdi! Ünlü şarkıcının elbiseli pozları göz kamaştırdı!

        Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında sosyal medya hesabına yayınladığı cesur gönderileriyle de sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, son olarak çiçekli elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan fakat 5 ay sonra verdiği ani bir karar ile bu evliliği sonlandıran şarkıcı Hadise, şimdilerde sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

        • 2

          Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, son olarak çiçekli elbisesiyle verdiği pozlarını "I belong to you" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.

        • 3

          Hadise'nin son pozlarına sevenlerinden 552 binin üzerinde beğeni ve 1500'e yakın övgü dolu yorum geldi. Ünlü şarkıcının tercih ettiği elbisesinin 22.950 TL olduğu öğrenildi.

        • 4

          Hadise'nin gönderilerinin altına sevenlerinden: "Barbie denilince de sen Queen", "Harika görünüyorsun", "Mor çok yakışmış", "Türkiye'nin kraliçesi sensin" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Hadise'nin son pozları...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!