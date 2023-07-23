Hadise sosyal medyada fırtınalar estirdi! Ünlü şarkıcının elbiseli pozları göz kamaştırdı!
Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında sosyal medya hesabına yayınladığı cesur gönderileriyle de sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, son olarak çiçekli elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan fakat 5 ay sonra verdiği ani bir karar ile bu evliliği sonlandıran şarkıcı Hadise, şimdilerde sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.
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Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, son olarak çiçekli elbisesiyle verdiği pozlarını "I belong to you" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.
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Hadise'nin son pozlarına sevenlerinden 552 binin üzerinde beğeni ve 1500'e yakın övgü dolu yorum geldi. Ünlü şarkıcının tercih ettiği elbisesinin 22.950 TL olduğu öğrenildi.
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Hadise'nin gönderilerinin altına sevenlerinden: "Barbie denilince de sen Queen", "Harika görünüyorsun", "Mor çok yakışmış", "Türkiye'nin kraliçesi sensin" gibi yorumlar geldi.
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İşte Hadise'nin son pozları...
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