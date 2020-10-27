Hadise'nin yeni imajı

Hadise'nin geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz, takipçisinin, "Kendinizi neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna olay bir yanıt verdi. Açıkgöz, "Konuşursam Türkiye’ye adım atamazlar!" açıklamasının ardından, gözler ünlü şarkıcıya çevrilmişti.

Açıkgöz daha sonra da yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını ifade etmişti.