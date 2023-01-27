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Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler yine konuşmadı - Magazin haberleri

Mehmet Dinçerler yine konuşmadı

Levent'te objektiflere yansıyan Mehmet Dinçerler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Dinçerler, suskunluğunu korudu

Giriş: 27.01.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hadise ile evliliğini 1 Ekim 2022'de sonlandıran Mehmet Dinçerler, Levent'teydi. Dinçerler, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

  • Mehmet Dinçerler, gazetecileri fark edince hızlı adımlarla otomobiline yürüdü. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Dinçerler, hızla oradan ayrıldı.

  • 5 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

    Öte yandan Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, olaylı ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açmak istiyordu. Ünlü şarkıcı, eski eşiyle yaşadığı Riva'daki evden taşınıyordu. Hadise'nin yeni bir ev arayışına girdiği de öğrenilmişti.

  • "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

    Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

  • Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

  • TEK CELSEDE BOŞANDILAR

    Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmamıştı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ile Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

    Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

  • "DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"

    Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

    "PROTOKOL İMZALANDI"

    Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu, "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Mahkeme öncesinde kendi aralarında protokol imzalanmıştı" demişti.

  • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

    Çift, evliliklerinde birinci doldurmadığı için anlaşmalı olarak boşanma davası açamadı. Davaları çekişmeli olarak gerçekleşti. Evlilikte bir yıl dolmadan tek celsede boşanabilmek ancak anlaşmalı boşanma halinde mümkündür. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile 'Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır' hükmü getirilmiştir.

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