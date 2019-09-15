Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise 10 milyon takipçi sayısına ulaşınca yayınladığı video ile kutladı.

Hadise paylaşımının altına; "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K!" notunu düştü.