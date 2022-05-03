"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"



Ünlü şarkıcı, bayramın birinci günü Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Hadise, evlilik haberini de sahnede doğruladı.



'Prenses' şarkısını söylemeden önce Hadise, şu açıklamayı yaptı:

Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. 'Prenses' şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için... Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için...