Hadise leopar bluzüyle poz verdi! Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı!
Türkiye'nin başarılı pop şarkıcılarından biri olan Hadise, şimdilerde yeni şarkısının çıkış tarihi için gün sayıyor. Son olarak klibinde olan bir kombiniyle poz veren Hadise, göz kamaştırdı. İşte Hadise'nin son pozu...
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Başarılı şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasınde yer almayı başarıyor. Ünlü şarkıcı son olarak leopar desenli bluzüyle verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
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5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına da hız verdi.
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Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, leopar desenli bluzüyle verdiği pozunu "Sevmiyo. 29 Eylül" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Hadise'nin son paylaşımına takipçilerinden 218 binin üzerinde beğeni ve 1000'in üzerinde yorum geldi. Sevenleri ünlü şarkıcının gönderisinin altına: "Kraliçe", "Aura demek Hadise demek", "Heyecanla bekliyoruz" gibi yorumlar bıraktı.
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İşte Hadise'nin son pozu...
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