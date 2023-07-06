Hadise kravat takıp poz verdi! Ünlü şarkıcının iddialı tarzına beğeni yağdı!

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O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak kravat taktığı kombiniyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. İddialı gönderiler yayınlayan şarkıcı, sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

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Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birlikte jüri üyeliğini yapan güzel şarkıcı Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladığı kravatlı kombiniyle göz kamaştırdı.

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Hadise'nin sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderilerine sevenlerinden: "Queen","Maskülen tarz çok yakışmış","Güzele ne yakışmaz" gibi yorumlar geldi.

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İşte Hadise'nin son pozları...

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