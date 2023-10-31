Hadise kırmızılar içinde! Ünlü şarkıcının 29 Ekim kombinine beğeni yağdı!
Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında Ankara'da sahne aldı. Ünlü ismin tercih ettiği kırmızı kombini sevenlerinden tam not aldı.
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Şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da konser verdi. Konser için özel bir hazırlık sürecine giren şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı.
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Sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, giydiği kırmızı kombiniyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
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Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan başarılı şarkıcı Hadise'nin son pozlarına sevenlerinden 220 binin üzerinde beğeni ve 800'den fazla övgü dolu yorum geldi.
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Hadise'nin sevenlerinden gönderilere: "Cumhuriyet kadını","Sana kırmızı çok yakışıyor", "Hep böyle giyinmelisin çok yakışmış" gibi yorumlar geldi.
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İşte Hadise'nin 29 Ekim kombini...
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