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        Haberler Magazin Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Magazin servisi

        Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

        Hadise, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi; "Var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:07
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          38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinli insanlara karşı devam eden saldırılarını kınadı.

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          Ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından İsrail'in devam eden zulmünü eleştiren bir paylaşımda bulundu. Bombalara maruz kalmış bir çocuğun videosunu paylaşan şarkıcı, yaşananlara tepkisini gösterdi.

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          Hadise, yayınladığı o videoya; "Hepimiz güvenli evlerimizi uyanırken bu iğrenç zulüm devam ediyor ve biz burada çaresizce her gün tekrar tekrar bunun olmasını izliyoruz. Gerçekten var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur" notunu düştü.

          Fotoğraflar: AA, DepoPhoto

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