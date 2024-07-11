Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
Hadise, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi; "Var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur"
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38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinli insanlara karşı devam eden saldırılarını kınadı.
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Ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından İsrail'in devam eden zulmünü eleştiren bir paylaşımda bulundu. Bombalara maruz kalmış bir çocuğun videosunu paylaşan şarkıcı, yaşananlara tepkisini gösterdi.
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Hadise, yayınladığı o videoya; "Hepimiz güvenli evlerimizi uyanırken bu iğrenç zulüm devam ediyor ve biz burada çaresizce her gün tekrar tekrar bunun olmasını izliyoruz. Gerçekten var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur" notunu düştü.
Fotoğraflar: AA, DepoPhoto
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