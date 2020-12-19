Hadise, ayrılık sonrası, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" açıklamasını yaptı.