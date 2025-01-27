Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi
Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 27.01.2025 - 23:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:13
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Hadise, hayranlarıyla bir araya geldi.
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Şarkıcı, etkinlikte, sevenlerinden gelen hediyeleri kabul edip imza verdi, fotoğraflar çektirdi ve onlarla sohbet etti.
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Hadise, buluşma anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Şarkıcı yaptığı o paylaşıma; "Sizi seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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