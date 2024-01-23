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        Haberler Magazin Hadise evinde parti verdi! Temizlik sopasıyla yaptığı dans gündem oldu!

        Hadise evinde parti verdi! Temizlik sopasıyla yaptığı dans gündem oldu!

        Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlar magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. Sevilen şarkıcı son olarak temizlik sopasıyla yaptığı dansı yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:40
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        • 1

          Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Hadise, hem sosyal medya pozlarıyla hem de yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak temizlik sopasıyla yaptığı dansı sosyal medya hesabından yayınladı.

        • 2

          Hadise evinde verdiği partide konuklarına temizlik sopasıyla yaptığı dansını sergiledi. Bu anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girmeyi başardı. Başarılı şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

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          İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı Hadise, evine birçok arkadaşını davet ederek bir parti düzenledi. Yeşil bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, temizlik sopasıyla yaptığı dansla çok konuşuldu.

        • 4

          Hadise'nin dans anlarını bazı sosyal medya kullanıcıları beğense de bazıları eleştiri yağmuruna tuttu. Ünlü isme: "Ne alaka anlayamadık", "Böyle bir şeyin amacı nedir?" gibi yorumlar geldi.

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          İşte Hadise'nin dans ettiği anlar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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