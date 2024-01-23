Hadise evinde parti verdi! Temizlik sopasıyla yaptığı dans gündem oldu!

Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Hadise, hem sosyal medya pozlarıyla hem de yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak temizlik sopasıyla yaptığı dansı sosyal medya hesabından yayınladı.