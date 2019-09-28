HADİSE'NİN 10 MİLYON SEVİNCİ



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde 10 milyon takipçi sayısına ulaşınca yayınladığı video ile kutlamıştı. Hadise, paylaşımına, "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K!" notunu düşmüştü.