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Hadise'den küvet pozları: Gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! - Son Dakika Magazin Haberleri

Hadise'den küvet pozları: Gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler!

Yeni şarkısı 'Feryat'ı sevenleriyle buluşturan Hadise, klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Hayranlarına teşekkür eden Hadise, "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hâlâ 1 Numarayız!" dedi

Giriş: 24.04.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz yıl iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikâh masasına oturan ve bu evliliğini 5 ay sonra sonlandıran Hadise, şimdilerde yeni şarkısının heyecanını yaşıyor.

  • 'Feryat'  şarkısının klibi için küvette poz veren Hadise, yeni fotoğraflarını paylaşarak hayranlarına teşekkür etti.

  • Hadise, "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hala 1 Numarayız!" dedi.

  • Klibinin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise'nin iddialı pozları sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 350 bin kişi tarafından beğenildi.

  • Hadise, bu fotoğrafına da "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum! #Feryat’ı bu kadar kısa bir sürede 1 Numaraya taşıdığınız için sonsuz teşekkürler!" notunu düşmüştü.







    'Feryat'ın sözleri şöyle:

    Kaç iskele gördüm
    Gemilerle geri döndüm
    Bir sonrakine ömrüm
    Yetmez belki de ölürüm
    Bu mu aşkın yeni sürümü
    Kalp yerden yere sürünür
    Sen gel bu sefer

    Yalnız kendime güvenim
    Tek dostum gölgelerim
    Çek vur hadi bende seni
    Tek kurşun bile yetecek
    Sen öl bu sefer

    Çok mu zor çok mu imkansız
    Sen de yan benle vicdansız
    İnsan aşksız olmaz aşk insansız
    Mutluluk yok feryat isyansız

    Çok mu zor çok mu imkansız
    Sen de yan benle vicdansız
    İnsan aşksız olmaz aşk insansız
    Mutluluk yok feryat isyansız

    Bi kere bile sormadan beni kalbine koy
    Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat
    Yarımsa tamamla
    Bağırsam da duymazsın
    Sen şeytana uyma
    Bir tek beni anla

    Bi kere bile sormadan beni kalbine koy
    Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat
    Yarımsa tamamla
    Bağırsam da duymazsın
    Sen şeytana uyma
    Bir tek beni anla

    Çok mu zor çok mu imkansız
    Sen de yan benle vicdansız
    İnsan aşksız olmaz aşk insansız
    Mutluluk yok feryat isyansız

    Çok mu zor çok mu imkansız
    Sen de yan benle vicdansız
    İnsan aşksız olmaz aşk insansız
    Mutluluk yok feryat isyansız

    Çok mu zor çok mu imkansız
    Sen de yan benle vicdansız
    İnsan aşksız olmaz aşk insansız
    Mutluluk yok feryat isyansız

  • OLAYLI BOŞANMA

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini Ekim 2002'de noktalamıştı.

  • Hadise Açıkgöz, boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

  • "BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

    Hadise, olaylı ayrılık sürecinden sonra çıkardığı ilk şarkısını duyurduğu paylaşımında, "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı… Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım… Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim… Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... 'Feryat' işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikâyesini anlatıyor…" sözleriyle dikkat çekmişti.

  • Hadise'nin bu sözlerinin ardından da eski eşi Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından bir fotoğraf paylaşmıştı. Ancak Dinçerler bu fotoğrafını kısa bir süre sonra sosyal medya sayfasından kaldırmıştı.

  • "ŞARKILARIM HEP ANLAMLI"

    Yeni şarkısı Feryat'ın sözleri ile ilgili de konuşan Hadise, "Şarkılarım aslında hep anlamlı. Klibiyle, fotoğraflarıyla ve şarkının sözleriyle bir hikâye vermeye çalışıyorum. Bazen insanlar düşer ama kalkmasını bilmeli, ben o kadar güzel kalkıyorum ki... Kendi yaşadığım ve başkalarının yaşadığı şeyler hep bana bir ilham oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • "BENİM İÇİN KAPANAN BİR KONU"

    Hadise, muhabirlerin "Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim' sözlerinizin ardından eski eşiniz Mehmet Dinçerler de deniz kıyısından fotoğraf paylaştı ancak kısa süre sonra sildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Benim için kapanan bir konunun gündem olması enteresan. Anlıyorum magazin ama benim yorum yapacağım bir artık konu değil. Gündemimde yok.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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