"HAY HAY" ŞARKI SÖZLERİ

Yok böyle bir acı varsa verin ilacı susayım

İçine içime dökülen gözyaşımı kurutayım

Çok canım acısa da giriliyor yeni yola hazırım

Geliyor gelmekte olan sanırım sona yakınım

Hay hay hadi ayıralım yolları bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!



İkimizde bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk

Konuşulsa yeterdi

Bu hikayeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak

Nasıl böyle güzel mi?