Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden üç gün önce kötü haber geldi. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Çift, konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmazken Hadise, yeni şarkısı, "Hay Hay"ı müzikseverlerle buluşturdu.
"YOK BÖYLE BİR ACI!"
Ünlü şarkıcının yeni single'ın zamanlaması da "Kaan Yıldırım'a manidar gönderme" şeklinde yorumlandı. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda Hadise, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı" ifadelerini kullanıyor.
"HAY HAY" ŞARKI SÖZLERİ
Yok böyle bir acı varsa verin ilacı susayım
İçine içime dökülen gözyaşımı kurutayım
Çok canım acısa da giriliyor yeni yola hazırım
Geliyor gelmekte olan sanırım sona yakınım
Hay hay hadi ayıralım yolları bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!
İkimizde bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk
Konuşulsa yeterdi
Bu hikayeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak
Nasıl böyle güzel mi?
"BU HİKAYEYİ EN BAŞA SARSAK SONUMUZ DEĞİŞİR Mİ?"
Öte yandan hakkında çıkan "ayrılık" haberleriyle ilgili suskunluğunu koruyan Hadise, bu pozunu ise 12 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Bu hikayeyi en başa sarsak sonumuz değişir mi?" sözleriyle paylaşmıştı.
DEMET AKALIN'DAN 'REKLAM' GÖNDERMESİ
Ünlü şarkıcının paylaşımından sonra Demet Akalın ise çiftin ayrılığı için 'reklam' imasında bulunmuştu. Akalın, ikilinin birbirini takipten çıkmasını ti'ye almıştı.
Popçu, hayat arkadaşı Okan Kurt'a, "Minik bir takipten çıksana beni be... Şarkımın reklamı lazım da..." ifadelerini kullanmıştı.
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