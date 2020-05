AŞKINI İLAN ETTİ

Hadise, geçtiğimiz günlerde The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" repliği sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hadise'nin bu paylaşımı aşk ilanı olarak yorumlanmıştı.