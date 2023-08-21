Hadise'den göz kamaştıran tarz! Ünlü şarkıcı düğünün en gözde isimlerinden oldu!

İddialara göre şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan cemiyet hayatının en tanınan isimlerinden biri olan Hakan Sabancı ile Hadise'de bir dönem aşk yaşamıştı. 2015 senesinde başlayan bu aşk, 2016'da ilişkilerinin ciddiye gitmesi üzerine ayrılıkla sonuçlanmıştı.