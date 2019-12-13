"KİM DİYOR YALNIZ OLDUĞUMU?"



Hadise, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



Kim diyor yalnız olduğumu? Siz niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz mesela? Sahne öncesi beni özel sorularla köşeye sıkıştıramazsınız. Yıllardır beraber değil miyiz arkadaşlar? Bu soruları yıllardır soruyorsunuz, ne zaman sıkıştım? Hiç sıkışmam. Biri olsa da söylemem, bu benim özel hayatım. Bir gün evlenirim karşınıza çıkıp 'Ben evlendim' de demem.