6 aylık hamile olan modelin, doğal görüntüsüne yapılan yorumlar Hadise'yi çıldırttı.

Şarkıcı, sosyal meyda hesabından hem İngilizce hem de Türkçe paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye, neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Koronavirüs sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış. Yazık!