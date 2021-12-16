Hadise'den '25 milyon TL' haberlerine tepki!

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Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının 2021 yılında kazancının yaklaşık 25 milyon TL olduğu öne sürüldü.

HADİSE'DEN TEPKİ!

36 yaşındaki Hadise de hakkında çıkan söylentilerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan Hadise, dedikoduları yalanladı. Tepkisini dile getiren şarkıcı, "Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde gerçeği yansıtmayan bir 'kazanç' haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"İNANCIM SONSUZ"

Ayrıca Hadise, sözlerini, "Umut dolu ve huzurlu günlerin geleceğine inancım sonsuz. Sevgiler..." ifadeleriyle noktaladı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Öte yandan Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz hafta tatil için Çeşme'ye gittiği öğrenilmişti. İkili, Çeşme'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirerek, ölümden dönmüştü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği iddia edilmişti.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADIM"

Hadise basına yansıyan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunmuştu:

"Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim."

Çiftin birliktelikleri Bodrum'da çekilen bu fotoğrafla belgelenmişti.