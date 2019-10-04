Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan 'ahlak' ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim; ahlaksızlık sizin kafanızda!