Hadise Berlin'de fırtınalar estirdi! İddialı sahne tarzı gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Ben olsam Hadise'den ayrılmam. O erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm, hem de her şeyi yaparım o kişi için." cümlelerini kullanarak gündem olan Hadise, sosyal medya hesabından son pozlarını yayınladı.