Hadise Berlin'de fırtınalar estirdi! İddialı sahne tarzı gündem oldu!
Geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına katılan Hadise, açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak Berlin'de sahne alan başarılı şarkıcı iddialı tarzıyla ilgi odağı oldu. İşte Hadise'nin maviler içerisindeki kombini...
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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Ben olsam Hadise'den ayrılmam. O erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm, hem de her şeyi yaparım o kişi için." cümlelerini kullanarak gündem olan Hadise, sosyal medya hesabından son pozlarını yayınladı.
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Instagram hesabında 14.6 milyon takipçisi olan Hadise, son olarak Berlin'de sahne aldı. Tercih ettiği açık mavi, pullu elbisesiyle çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
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"Berlin böyle bir enerji görmedim!" notuyla son pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise'ye 122 binin üzerinde beğeni ve 600'den fazla yorum geldi.
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Başarılı şarkıcı Hadise'ye sevenlerinden: "Bu aura kimsede yok","Kimse senin gibi olamaz","Resmen Queen" gibi övgü dolu yorumlar geldi.
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İşte Hadise'nin son pozları...
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