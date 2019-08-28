Hadise: Benim nasıl göründüğümden kime ne? - Magazin haberleri Instagram

Başarılı şarkıcı Hadise, son günlerde sıkça konuşulan konulara dikkat çekmek için "Benim hayatım benim vücudum" diyerek bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sıklıkla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, son paylaştığı video ile gündeme geldi. Video çekimi yaptıran Hadise, "Benim nasıl göründüğümden kime ne?" diyerek makyajsız halini yayınladı.

HEMCİNSLERİNE SESLENDİ

Instagram üzerinden kısa bir video yayınlanan Hadise, YouTube kanalından ise videonun uzun halini yayınladı. Hadise videosunda hemcinslerine seslenerek nasıl ve ne şekilde göründüklerinin başkası için değil kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Benim bedenim benim vücudum" dedi.

VİDEODA MAKYAJINI SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından makyajsız halini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen şarkıcı aynı zamanda video makyajını sildi.

"LÜTFEN SEN DE KORKMA, HAYATINA KARIŞTIRMA"

Hadise, söz konusunu videosunu Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!

Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!

Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.

Bazen tatlı bazen seksi, ben nasıl istersem.

Benim nasıl göründüğümden kime ne?

Benim hayatım ve benim vücudum değil mi?

Size söz hakkını veren kim?

Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim.

Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma.

Kendini sev.

Kendine güven.

Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!

Olur mu?"