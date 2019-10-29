Hadise: Bana 'pis Türk' diyenler de oldu - Magazin haberleri

Sivaslı bir ailenin kızı olarak Belçika'da doğan ve orada yetişen Hadise, çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı.

Ünlü şarkıcı, şu sözlerle içini döktü:

"Ben Belçika’da doğdum. Okulda ırkçılık da yaşadım. Bana ‘pis Türk’ diyenler de oldu. Okulda flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu. "