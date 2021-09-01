Ankara'da Hadise rüzgarı esti

Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel konser düzenledi. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Hadise, sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Hadise'yi 70 bin kişi izledi.

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