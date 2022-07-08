Hadise, 'Çocuk Hakları Savunucusu' oldu

Hadise konuyla ilgili, "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi." dedi.
Bu görevlendirme ile Hadise, şiddet ve çocuk işçiliği gibi, çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini taahhüt etti.
"GENÇLERE ROL MODEL OLMALIYIZ"
Hadise, sözlerine, "Bugün vermek istediğim mesaj basit; Çocuklar örnek alarak öğrenirler. O hâlde Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz. Ayrıca, ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde devam etti.
Ünlü şarkıcı, ayrıca kaynaklarını tüm dünyada çocuk haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için kullanan ve bu konuda savunuculuk yapan küresel UNICEF Çocuk Savunucuları ailesine katıldı.
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