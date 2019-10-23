Akalın daha sonra Hadise, "Böylesine basit bir tartışmanın içerisinde olmayacağım" açıklamasını yapınca kendisinin şaka yaptığını, "Ben şaka yapmıştım, o cevap olarak sadece 'Bekarlık sultanlıktır' dese olay kapanacaktı. Demek ki şaka anlayışımız kendisi ile aynı değilmiş" sözleriyle açıklamıştı.