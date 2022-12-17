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Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı

TIR garajında bekletilen hurda uçaklar Ambarlı Limanı'na taşındı. Uçaklar Fas'ta restoran olarak hizmet verecek

Giriş: 17.12.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı
Hurda uçaklar böyle taşındı
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İHA

Hadımköy’de TIR garajında bekletilen hurda uçaklar, gece saatlerinde uzman ekipler tarafından TEM Otoyolu ile Ambarlı Limanı’na taşındı.

Hadımköy’de bulunan bir TIR garajında bekletilen Airbus A340 ve Airbus A300-600 model yolcu uçakları bir firma tarafından, uçak kafe ve restoran yapılmak amacıyla satın alındı.

Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde uzman ekipler tarafından detaylı şekilde parçalanan uçak, gece TIR'lara yüklenerek Hadımköy’den çıkartıldı. TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında TEM Otoyolu ile Ambarlı Limanı’na götürüldü. Burada gemiye yüklenecek olan uçaklar, 20 günlük bir yolculuk sonrası Fas’ın Agadir kentine varacak.

"UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ PROJE"

Firma yetkilisi Tekin Ertemel, “Uzun zamandır yapmak istediğimiz proje bugün nihayete kavuşacak. Yaklaşık 11 lovbet nakliyesi ile 2 adet uçak nakliyesini Fas’ın Agadir şehrine yapacağız. Yarın gemiye yüklenecek. Bu gemi 20 günlük seyahat sonrası Agadir’e varacak. Burada naklini yaptığımız Airbus A340 ve Airbus A300-600 tipi uçuş ömrünü yitirmiş iki uçağa başka bir hayat, başka bir şans vermek maksadıyla bu projeye girdik. Agadir’de yapılacak olan çalışmayı müşterimizin vereceği bilgi doğrultusunda öğreneceksiniz. Yapılan proje tamamıyla yurt dışı. Türk girişimcinin yurt dışında da farklı projelere imza atabileceğini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz” dedi.

"ANADOLU RUHUNU YANSITMAK İSTİYORUZ"

Türk girişimci Ali Sezgin Alıcı, “Uzun zamandır Fas’ın Agadir şehrinde çalıştığımız projemiz var. Teleferik, aquapark, prefabrik yapılar gibi birçok yapım söz konusu. Anadolu’nun ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bu uçakları satın aldık. Güzel proje olacak. Bir tanesi kafe, bir tanesi restoran olacak. Proje, Türk mühendisliği, Türk yapımı olarak dünyada bir örnek olacak” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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