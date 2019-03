Hadi1000 ipucu 30 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Venezuela'dan başlayıp Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarına devam eden sıradağ hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 30 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 30 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 22.00'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 28 MART CEVABI: AND DAĞLARI

And Dağları, dünyanın en uzun sıradağlar zinciridir.

Güney Amerika'nın bütün batı kıyısı boyunca uzanır. Venezuela'dan başlayıp Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona erer. Bu yedi devlet aynı zamanda And Ülkeleri olarak da bilinirler.

And dağları kuzeyden güneye uzunluğu 7000 km'dir. Genişliği 200–700 km arasında değişir. Ortalama yükseltisi 4000 metredir. Andların en yüksek dağı 6.962 m ile Arjantin ve Şili sınırındaki Aconcagua'dır. Yan yana birçok silsileden oluşmakla birlikte Cordillera Oriental (Doğu Sıradağları) ve Cordillera Occidental (Batı Sıradağları) olmak üzere iki büyük silsileden oluşmaktadır. Bu silsilelerin arası sıklıkla çöküntü alanlarıyla ayrılmıştır. And Dağları, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador sınırları içinde yer alan Kuzey Andlar, Peru, Şili ve Bolivya sınırları içinde yer alan Orta Andlar, Şili ve Arjantin sınırları içinde yer alan Güney Andlar olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşur. And dağlarının yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir.