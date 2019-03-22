Hadi yarışması her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 22 Mart Cuma günü saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacılar hadi ipucu yayınlandı mı? sorusunu merak ediyor.

HADİ İPUCU YAYINLANDI MI?

22 Mart Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? sorusuna yönelik Hadi resmi Instagram hesabından açıklama yayınladı. Hadi açıklamasında; "Sevgili hadiciler, 22 Mart Cuma 12.30 yarışmamız teknik iyileştirmeler nedeniyle gerçekleştirilmeyecektir. 19. Resimli Hadi ve 20.30 Akşam hadisi'nde görüşmek üzere!" dedi.